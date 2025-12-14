به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این آیین جانشین سپاه ناحیه برخوار در همایش مادران تمدن ساز و جشن هفته نکوداشت مقام مادر گفت: امروز فرزند آوری و داشتن نسلی آینده ساز وظیفه‌ای خطیر است که بر روی دوش مادران است.

سرهنگ علی قربانی افزود: فرزندان ثمره عشق، جاودانگی، و آغازی برای فردای بهتر در زندگی هستند و افتخار آن برای مادران تمدن ساز می‌ماند.

در این آیین از مادران جوانی که داری ۴ و ۵ فرزند هستند تجلیل شد.