به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت یک واحد صنفی در اسلامشهر به دلیل تقلب در فروش سرویس خواب خبر داد که بر اساس رأی شعبه تعزیرات، متخلف به پرداخت بیش از ۵ میلیارد ریال جزای نقدی و جبران خسارت شاکی محکوم شد.

همچنین در پرونده‌ای دیگر، یک متخلف به دلیل قاچاق کتانی خارجی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالای قاچاق محکوم شد؛ این پرونده با کشف پلیس آگاهی و ارجاع به تعزیرات رسیدگی شد.