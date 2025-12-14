پخش زنده
امروز: -
مسئول تدوین الگوی کشت با اشاره به شدت تغییرات آب و هوایی در منطقه جنوب غرب آسیا، اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط آب و هوایی و منابع طبعی کشور را ضروری توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نیکویی، مدیرکل امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت فصل زراعی جدید تدوین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: در چهارمین سال اجرای الگوی کشت نیز افزایش بهره وری آب و ارتقاء تولید در بخش زراعت هدف گذاری شده و هنوز محصولات باغی و سایر بخشها مشمول طرح نشدهاند.
مسئول تدوین الگوی کشت اجرای این طرح ملی را ضرورتی پراهمیتتر از آنچه که در افکار عمومی و گاه حتی در رویکردهای دستگاهها دیده میشود توصیف کرد و گفت: در شرایطی که تغییرات اقلیمی و آثار و تبعات آن تبدیل به دغدغهای جهانی شده، باید در نظر داشته باشیم که این تغییرات در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال افریقا شدیدتر است و آثار آن نیز به دلیل ویژگیهای اقلیمی کشورمان بیشتر و مشهودتر است.
نیکویی تغییرات آشکار در بارشها و تضعیف مستمر پوشش گیاهی را تنها بخشی از تبعات تغییرات اقلیمی خواند و افزود: اکنون به وضوح میبینیم که توزیع زمانی و مکانی نظام بارشی کشور تغییر کرده و دما نیز که از موثرترین مولفههای رشد گیاهان است، افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: این موارد در کنار کاهش رطوبت هوا اثری بسیار شدیدتر از کاهش باردهی گیاهان و درختان دارد و با افزایش ساعات آفتابی و کاهش ساعات ابرناکی هوا، نه تنها رشد گیاهان تحت تاثیر قرار میگیرد، بلکه اساسا تناسب گیاهان و درختان با منطقه را به هم میریزد و این بدان معناست که به عنوان مثال گیاه و محصولی که مدتها بومی یک منطقه بوده و به بهترین شکل، حتی بصورت خودرو رشد و نمو میکرده، دیگر با آن منطقه که میزان دما، رطوبت و وضعیت ابرناکی یا آفتابی بودن هوای آن تغییر کرده، تناسب ندارد و نمیتواند به خوبی گذشته در آنجا رشد کند.
مدیرکل امور اقتصادی سازمان تات با بیان اینکه محصولات کشاورزی نیز طبیعتا مشمول این شرایط خواهند بود، افزود: از آنجایی که بخش بزرگی از محصولات راهبردی و عمده کشور در دیمزارها تولید میشود، تغییرات اقلیمی و به ویژه تغییرات الگوی بارشها بطور مستقیم بر میزان عملکرد محصول تاثیر میگذارد و اگر بارشها متناسب با نظم مورد نیاز فصل تولید نباشد، تولید گندم و جو کاهش مییابد.
نیکویی با تأکید بر اینکه تغییر در الگوی بارشها بر کشت آبی نیز تأثیر میگذارد، اظهار داشت: این شرایط به وضوح نشان میدهد که اجرای الگوی کشت و سایر تکالیف قید شده در برنامه هفتم پیشرفت و برنامههای سند امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان ضروری است و باید با جدیت به دنبال بالا بردن بهره وری آب و افزایش تولید باشیم.