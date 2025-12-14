به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در دویستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان دو فوریت و اصل لایحه به تصویب همکاران رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان پس از دویستمین جلسه علنی شورا جزئیات دویستمین جلسه علنی این شورا را تشریح کرد و گفت: نخستین لایحه دو فوریتی امروز مربوط به افزایش سهم شهرداری در بازارگردانی شرکت قند نقش جهان بود و دو فوریت و اصل لایحه به تصویب همکاران رسید تا شهرداری بتواند با ارقام بالاتر در بازارگردانی سهام این شرکت نقش‌آفرینی کند و حضور مؤثرتری در بازار بورس داشته باشد.

علی صالحی افزود: لایحه دوم دو فوریتی نیز به تمدید نسخه ضدویروس سیستم‌های رایانه‌ای شهرداری اختصاص داشت که دو فوریت و اصل موضوع به تصویب اعضای شورا رسید.

وی با بیان اینکه لایحه‌ای برای توافق‌نامه شهرداری با هیات امنای یکی از مراکز فرهنگی مذهبی در منطقه ۱۲ مطرح شد گفت: بر اساس این توافق، زمینی در مجموعه شهرک نگین در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد تا با مشارکت مردم، مجموعه‌ای فرهنگی مذهبی احداث شود و این لایحه با قید تأکیداتی به تصویب اعضای شورا رسید.

بگفته صالحی یکی دیگر از مصوبات امروز، اعطای ۲۰ درصد تخفیف در نرخ مصوب بلیت اتوبوس برای شهروندانی بود که هزینه بلیت خود را از طریق رمزینه (QR Code) پرداخت می‌کنند.

وی گفت: این لایحه نیز به تصویب اعضای شورا رسید و پس از طی مراحل قانونی، شهروندان می‌توانند تا پایان سال از این تخفیف در هر تراکنش استفاده کنند.

صالحی با بیان اینکه لایحه دیگری در مورد مساعدت به مالکان منازل آسیب‌دیده از حادثه خط لوله آب در طرح عمرانی اتوبان فرودگاه مطرح شد افزود: این لایحه با هدف بازسازی، ترمیم و رفع اشکالات منازل شهروندان محدوده طرح به تصویب رسید و بخش قابل توجهی از این اقدامات هم تاکنون انجام شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه گفت: دو گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ سازمان حمل‌ونقل بار و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ارائه شد و هر دو گزارش مالی و حسابرسی با قید تأکیداتی به تصویب اعضای شورا رسید