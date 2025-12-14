به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با خرده فروشان و معتادان متجاهر طی ۷۲ ساعت در این شهرستان به اجراء گذاشته شد.

سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان موفق شدند طی چند عملیات منسجم و برنامه ریزی شده ۱۶ خرده فروش و معتاد متجاهر را دستگیر و جمع آوری کنند.

بگفته وی از این خرده فروشان ۲ کیلو انواع مواد مخدر کشف شد و معتادان جمع آوری شده برای سیر مراحل درمانی به مراکز ترک اعتیاد و دیگر متهمان نیز با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.