مدیر عامل بورس انرژی با تأکید بر نقش ایران بهعنوان بازیگر اصلی منطقه، از برنامهریزی برای توسعه شاخصهای قیمتی و کاهش وابستگی به مراجع بینالمللی در قیمتگذاری حاملهای انرژی خبر داد.
محمد نظیفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تأکید بر لزوم تقویت نقش این بورس در بازار هیدروکربری کشور اظهار کرد: با افزایش سهم بورس انرژی در معاملات حاملهای انرژی، مرجعیت قیمتی از شاخصهای خارجی به داخل کشور منتقل شود.
مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به وابستگی فعلی قیمتگذاری به مراجع بینالمللی مانند پلتس و آرگوس گفت: در برخی حوزهها از جمله گاز مایع (LPG)، ایران یکی از بازیگران اصلی منطقه است اما با وجود سهم بالاتر در تولید و صادرات نسبت به برخی کشورهای منطقه، همچنان قیمت مرجع قراردادها بر اساس نرخهای کشفشده در بازار کشورهای دیگر تعیین میشود که از نظر اقتصادی منطقی نیست.
نظیفی افزود: بورس انرژی در حوزه تولید شاخصهای قیمتی و شاخصهای هیبرید با یک عقبماندگی تاریخی مواجه بوده است، اما در حال حاضر با مشارکت ۷ تیم تخصصی از حوزههای مختلف، توسعه این شاخصها بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر عامل بورس انرژی در ادامه بیان کرد: با ارائه و عملیاتی شدن این شاخصهای قیمتی، انتظار میرود فرمولاسیون قیمتها در بازار داخل از جمله در حوزه خوراک پتروشیمیها، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی، با ارجاع مستقیم به تابلوهای بورس انرژی انجام شود.
وی تأکید کرد: منطقی نیست کشوری که بازیگر عمده یک بازار در منطقه است، قیمت قراردادهایش بر اساس تابلو کشورهایی تعیین شود که سهم کمتری در آن بازار دارند؛ موضوعی که نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی نیز قابل دفاع نیست.
نظیفی خاطرنشان کرد: تحقق مرجعیت قیمتی داخلی نیازمند حمایت جدی دولت و سازمان بورس است. در همین راستا، بورس انرژی همکاری و تعامل با بورسهای منطقهای را آغاز کرده و به دنبال ایجاد شاخصهای قیمتی منطقهای در حوزه هیدروکربری است تا وابستگی کشور به بنچمارکهای خارجی در این حوزه کاهش یابد.