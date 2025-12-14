به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در مورد دستگیری ۲ سارق سابقه دار قطعات خودرو با ۶ فقره سرقت در این شهرستان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهرنجف آباد بررسی موضوع به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ یزدانشهر طی تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و یک سری اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند ۲ سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در تحقیقات صورت گرفته تاکنون به ۶ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.