به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی آقامحمدی با قدردانی از زحمات کشاورزان در تولید محصولات و تامین امنیت غذایی، تصریح کرد: جایگاه کشاورزان و اهیمت فعالیت آنان در تامین غذای مردم در جامعه باید تببین شود، چراکه زیست جامعه بدون کشاورز ممکن نیست.

وی با بیان اینکه کشاورزان رزق حلال و پایه زندگی مردم را تولید می‌کنند، افزود: اگر برخی از رشته‌ها حذف شود، ممکن است تنها رفاه انسان کاهش یابد، اما بدون کشاورزی، امکان زندگی وجود ندارد.

آقامحمدی کشاورزی را موهبتی الهی توصیف کرد و گفت: این نعمتی که خداوند عطا کرده در دوران مختلف با بی مهری مواجه شده و کشاورزان و به دلیل اینکه امکان واردات با سهولت فراهم بوده مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

وی که در جمع برگزیدگان و برگزار کنندگان سومین جشنواره مردمی رسانه‌ای پیشرفت در کشاورزی سخن می گفت، اظهار داشت: این نشست ها و تلاش ها نشان می دهد که می توان مسیر را تغییر داد چراکه با توجه به محدود بودن منابع آب و خاک، بکار گرفتن روش های نوین ضروری است.



آقامحمدی تصریح کرد: چنین اصلاح و تغییری صورت نمی پذیرد مگر اینکه این مجموعه ها با یکدیگر متصل و همراه باشند و کل مجموعه همسو باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از دشت های کشور، از جمله دشت مغان، دشت ارژن و دشت قزوین که بسترهای اصلی کشاورزی به شمار می روند، به دلیل مداخلات مکرر و سلیقه ای آسیب دیده اند، اظهار داشت: در دوران مختلف هرکسی که آمده، مداخلاتی در وضعیت دشت ها انجام داده و یا نسبت به قطعه قطعه کردن آن اقدام کرده است.

آقامحمدی بالا بودن آمار برخی از بیماری ها در مناطق مختلف را نتیجه مداخلات نامناسب و نداشتن طرح و نقشه جامع در کشاورزی دانست و افزود: وقتی حتی در زمینه بذر، کود و سم که مستلزم داشتن نقشه جامع است، دستمان خالی است و از طرح های دیگران الگو برداری می کنیم، نتیجه اش این است که می بینیم به عنوان مثال رشد سرطان زنان در برخی از مناطق بیشتر است.



وی با تاکید بر اینکه داشتن امنیت غذایی صرفا به معنی تامین غذای کافی نیست، تصریح کرد: سلامت بخش مهمی از این امنیت است و تامین آن، نیازمند داشتن مجموعه ای از فعالان است که امور را یکپارچه و مکمل یکدیگر می بینند.