به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی وصول حکم جلب فردی کلاهبردار به کلانتری ۱۶ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ علی سبحانی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد شاکی بابت خرید پنل‌های خورشیدی مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به متهم پرداخت کرده، اما وی پس از دریافت این مبلغ هیچ کالایی برای شاکی ارسال نکرده وتلفن خود را نیز پاسخگو نبوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: سرانجام با تلاش ماموران این کلانتری و انجام اقدامات هوشمندانه متهم پس از یک سال و نیم متواری بودن در مخفیگاه خود دستگیر و پس از اعتراف به جرم خود برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.