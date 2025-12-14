به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهرومیمه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر راه اندازی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یک منزل مسکونی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مجید حاتمی افزود: مأموران پس از حصول اطمینان از موضوع طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این منزل ۶ دستگاه ماینر که با استفاده غیر قانونی از برق در حال فعالیت بودند را کشف و جمع آوری کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به اینکه ارزش ریالی این دستگاه‌ها توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است، گفت: در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.