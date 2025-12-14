پخش زنده
با آغاز اجرای سیستم یکپارچه فروش در فرودگاه مهرآباد، طرح ملی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برای ایجاد سازوکار هوشمند، شفاف و متمرکز در مدیریت درآمدها و فعالیتهای تجاری فرودگاهی کلید خورد؛ طرحی که قرار است به تدریج در ۱۸ فرودگاه کشور به اجرا درآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین آذری مدیرکل فرودگاه بینالمللی مهرآباد با اشاره به آغاز رسمی استقرار این سامانه گفت:«طرح یکپارچهسازی فروش در ترمینالهای مهرآباد طی ده روز آینده بهطور کامل اجرا میشود و هدف اصلی آن ایجاد صندوق فروش یکپارچه با قابلیت نظارت لحظهای بر فعالیتهای تجاری در فرودگاه است.»
وی افزود: «این سیستم با فراهم کردن امکان رصد برخط فروش و درآمدها، به افزایش شفافیت مالی، بهبود تصمیمگیریهای مدیریتی و ارتقای اعتماد بین بهرهبرداران و مدیریت فرودگاه کمک خواهد کرد.»
در ادامه، احمدرضا بیاتی، معاون برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، این طرح را اقدامی کلان و راهبردی برای تحول در نظام درآمدی دانست و گفت:
«یکپارچهسازی نظام فروش اقدامی ضروری است که ضمن ساماندهی درآمدها و تسهیل فرآیندهای نظارتی، باید بهصورت مرحلهای و با رعایت دغدغههای بهرهبرداران اجرایی شود.»
بیاتی تأکید کرد: «هدف ما اجرای کامل و دقیق این سیستم در سراسر کشور است، بهنحوی که علاوه بر تحقق شفافیت مالی، پایداری اقتصادی مجموعههای بهرهبردار نیز تقویت شود.»
مسعود مکانی، مدیرکل حقوقی شرکت فرودگاهها، در این نشست بر اجرای منطبق بر مفاد قراردادها و تعهدات قانونی تأکید کرد و گفت:
«تمامی مراحل استقرار سیستم فروش یکپارچه در چارچوب حقوقی مشخص پیش میرود و حقوق بهرهبرداران و شرکتها باید بهصورت متوازن حفظ شود.»
وی هماهنگی میان واحدهای حقوقی و بازرگانی را برای تسهیل روند اجرا و جلوگیری از اختلافات احتمالی ضروری دانست.
در پایان نشست، مجتبی شمسنژاد، مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایهگذاری شرکت فرودگاهها، از گسترش این طرح در سطح ملی خبر داد و اظهار داشت:
«پیادهسازی نظام فروش یکپارچه از مهرآباد آغاز شده و بهزودی در ۱۸ فرودگاه کشور اجرا خواهد شد. این اقدام در مدیریت درآمدها و افزایش تابآوری اقتصادی بهرهبرداران نقش تعیینکنندهای دارد.»
وی با اشاره به سهم بالای درآمدهای غیرهوانوردی فرودگاه مهرآباد، گفت: «اجرای این طرح نه تنها موجب مدیریت هوشمند کسبوکارهای فرودگاهی میشود، بلکه با ایجاد شفافیت مالی، به اعتمادسازی و پایداری اقتصادی بخش خصوصی نیز یاری خواهد رساند.»
طرح یکپارچهسازی فروش، به عنوان یکی از پروژههای ملی تحول دیجیتال در صنعت هوایی کشور، بستری برای مدیریت بهینه، شفاف و متمرکز درآمدهای فرودگاهی فراهم میکند و با محوریت وزارت راه و شهرسازی، به تدریج در همه فرودگاههای اصلی کشور توسعه مییابد.