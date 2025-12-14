پخش زنده
باند ۳ نفرهای که اقدام به سرقت ۳۰ میلیارد ریال اموال از خودروهای سواری میکردند دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان گفت: این باند ۳ نفره در یکی از محورهای مواصلاتی میکردند دستگیر شدند و به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ حسن علی اکبری افزود: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد باند ۳ نفرهای از سارقان پس از تعقیب خودروهای سواری، در فرصتی مناسب اقدام به پنچر کردن لاستیک خودرو میکردند و هنگامی که خودرو پس از طی مسافتی متوقف میشد، بار و لوازم داخل آن را به سرقت میبردند.
بگفته وی هر ۳ نفر اعضای این باند که غیر بومی بودند شناسایی و حین ورود به استان در یک عملیات ضربتی دستگیرشدند که در تحقیقات صورت گرفته به ۶ فقره سرقت از خودروهای سواری اعتراف کردند.
این مقام انتظامی ارزش اموال به سرقت رفته توسط این باند را بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.