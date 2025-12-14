به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان از اختصاص ۴۸۰ تن قیر به شهرداری‌های اردستان و زواره با هدف بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری خبر داد.

سید نورالله عقدایی گفت:۲۵۰ تن قیر برای آسفالت معابر شهری دراختیار شهرداری اردستان قرار گرفته است.

وب با بیان اینکه۲۳۰ تن قیر به شهرداری زواره اختصاص یافته است افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری، بهبود وضعیت معابردر بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش ایمنی ترددمنعقد شده است.

عقدایی گفت: با استفاده از این مقدار قیر، شاهد بهسازی و زیباسازی محیط شهری، به‌ویژه در بافت تاریخی و ارزشمند شهر زواره، خواهیم بود.