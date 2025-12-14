به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه میزبانی از تردد زائران اربعین فرصتی برای توسعه زیر ساخت‌های استان است گفت: ساماندهی مرز باشماق، پل گاران، تجهیز روشنایی و تهویه تونل‌ها و بهسازی ورودی شهر مریوان از جمله طرح‌های در دست اجرا است.

حبیبی خواستار همکاری و هم افزایی دستگاه ها برای ارتقای زیر ساخت‌ها شد.

جهانی فرماندار مریوان در این نشست با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخی طرح‌ها گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها، محور اصلی برنامه‌های شهرستان خواهد بود.