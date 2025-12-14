فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف ۶۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق به وزن تقریبی ۳ تن در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی قیصری گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر توزیع خارج از شبکه کود شیمایی در شهرستان ساری، موضوع با هماهنگی مرجع قضائی بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه اروست این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی اروست در بازرسی از یک خودروی ایسوز در ساری ۶۰ کیسه کود شیمیایی از نوع اوره فاقد مجوز به وزن ۳ تن به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در این خصوص متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ قیصری از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر مجاز و قاچاق توسط افراد سود جو، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.