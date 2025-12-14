رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌غربی از آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در استان خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه شاهد بارش باران و برف، وزش باد، مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دما خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی صابری با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، ورود این سامانه موجب ناپایداری‌های جوی در اغلب مناطق استان خواهد شد و بارش‌ها به‌صورت متناوب ادامه می‌یابد.

وی افزود: فعالیت این سامانه تا اواخر روز چهارشنبه ادامه داشته و نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به پیامد‌های این سامانه بارشی گفت: لغزندگی معابر شهری و جاده‌ای، احتمال آب‌گرفتگی، کولاک برف، یخبندان، کاهش دید افقی و اختلال در تردد‌های جاده‌ای از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

صابری تأکید کرد: در این شرایط، آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در تردد‌های شهری و بین‌شهری و تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی ضروری است.

وی همچنین بر خودداری از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و توجه ویژه به کنترل دما در گلخانه‌ها و واحد‌های مرغداری با توجه به کاهش محسوس دما تأکید کرد و از شهروندان خواست توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند.