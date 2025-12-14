به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، ماموران کلانتری ۱۱ هنگام گشت زنی در جاده به یک چاه تلمبه مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را بررسی کردند.

سرهنگ محمدجواد اسلامی مهر افزود: ماموران در بازرسی از آن محل، ۲۴ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که درون یک تانکر بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.