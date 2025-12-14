تدوین برنامه و سازوکاری عملی برای جذب حداکثری تسهیلات اشتغال‌زایی مبتنی بر تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و هدایت آن به بخش صنایع دستی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت صنایع دستی و هنر‌های سنتی و بنیاد علوی ، نشستی تخصصی با حضور مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی، و مدیران بنیاد علوی ( زیرمجموعه بنیاد مستضعفان ) برای اجرای تسهیلات اشتغال‌زایی صنایع‌دستی برگزار و سازوکار عملیاتی جذب و تخصیص تسهیلات تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ با هدف ایجاد اشتغال و توانمندسازی هنرمندان و جوامع محلی تعیین شد.

مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنر‌های سنتی گفت : هدف اصلی این نشست، تدوین برنامه و سازوکاری عملی برای جذب حداکثری تسهیلات اشتغال‌زایی مبتنی بر تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و هدایت آن به بخش صنایع دستی بود.

حسین خواجه بیدختی افزود: در این جلسه بر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و اعتباری دو طرف برای پشتیبانی از هنرمندان، صنعتگران و توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط در سراسر کشور تأکید شد.

بر اساس توافق انجام شده، سازوکار تخصیص تسهیلات باید به گونه‌ای شفاف، سریع و بدون تشریفات پیچیده طراحی شود تا جامعه هدف به‌راحتی به منابع مورد نیاز دسترسی یابند.

همچنین اولویت‌هایی مانند تقویت زنجیره ارزش صنایع دستی، توسعه فعالیت‌های گروهی از طریق تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها، خوشه‌سازی رشته‌ای و احیای هنر‌های در معرض فراموشی مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست بخشی از برنامه معاونت صنایع دستی با همراهی بنیاد علوی برای توانمندسازی اقتصادی هنرمندان به‌ویژه در جوامع محلی و روستایی است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبات آن، گام مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه برداشته شود.