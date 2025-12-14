به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، مراسم رونمایی از دو کتاب گویای تب ناتمام و خانوم ماه، برگزار شد.

این دو کتاب در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس، به تازگی به تقریظ رهبر معظم انقلاب مزین شده‌اند.

هر دو کتاب، به نوعی با نگاه و روایتی زنانه از زندگی شهدا و خانواده آنها نگاشته شده است.

خانوم ماه روایتی است از خاطرات همسر شهید مدافع حرم شیرعلی سلطانی و تب ناتمام روایتی است از زندگی مادر شهید دخانچی؛ شهیدی که ۱۷ سال جانباز قطع نخاع بود و مادر پرستاری اش می‌کرد.

کتاب گویای خانوم ماه ، به شیوه نمایش گونه روایت شده و مهرخ افضلی و سید علی میرطالبی پور راویان اصلی این کتاب هستند.

این اثر بیش از ۱۵ شخصیت و گوینده دارد.

کتاب تب ناتمام هم به شیوه روایی و با روایت فضه سادات حسینی به سمع مخاطبان رسیده است.

در این مراسم علاوه بر صحبت‌های راویان و تهیه کنندگان این کتاب‌های صوتی، بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی گفت: کتاب تب ناتمام دیشب به دست من رسید. برخی صفحات آن را چند بار خواندم ، بار‌ها و بار‌ها گریستم و تا اذان صبح این کتاب در دستم بود و آن را می‌خواندم. بسیار قصه تاثیرگذاری دارد و خانوم ماه را هم حتما می‌خوانم.

گفتنی است؛ فایل صوتی این کتاب‌ها در پایگاه اینترنتی iranseda.ir رایگان در دسترس مخاطبان است.