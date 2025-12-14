سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: از روز شنبه و پس از افزایش قیمت کارت آزاد جایگاه‌ها، تمایل مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی رشد خوبی داشته و استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها کاهشی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «رضا نواز» با اشاره به افزایش تمایل مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی گفت: از روز شنبه، بسیاری از مردم بنا به اظهار خودشان و آمار، پس از ماه‌ها کارت سوخت شخصی خودشان را استفاده می‌کنند و تفاوت قیمت کارت شخصی با کارت آزاد را دلیل اینکار بیان می‌کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با بیان اینکه با ادامه این روند، استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها کاهش می‌یابد و هدف دولت از اجرای مصوبه محقق می‌شود، تصریح کرد: بر اساس آمار، فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد خودروها به مصرف مازاد بر سهمیه نیاز دارند و شرایط پاسخگویی جایگاه‌ها مناسب‌تر شده است.

رضا نواز افزود: قبل و بعد از اجرای مصوبه شاهد افزایش غیرعادی مصرف نبودیم و در برخی شهر‌ها با کاهش فروش هم مواجه بودیم.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: این مصوبه با برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و بدون ایجاد فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین اجرا شد و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی گزارش نشده است.