نشست مجمع نمایندگان استان همدان امروز با موضوع اشتغال و نرخ بیکاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این نشست، مسائل و موضوعات مرتبط با توسعه استان، پیگیری مطالبات شهرستانها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر شرایط بازار کار گفت: امروز مسئله اشتغال، صرفاً ایجاد کارخانه جدید نیست، بلکه با وجود نیاز واحدهای تولیدی، نیروی کار تمایل کافی برای حضور در کارخانهها ندارد.
او افزود: علت اصلی این وضعیت، پایین بودن حقوق و ناکارآمدی قوانین حوزه کار است.
حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین فعلی اداره کار متناسب با شرایط امروز تولید نیست و باید بهگونهای اصلاح شود که هم تولیدکننده و هم کارگر منتفع شوند.
او همچنین از خروج منابع بانکی استان همدان برای اشتغال در سایر استانها انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی بانکها در قبال تعهدات خود شد.
عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین، با تأکید بر لزوم نگاه واقعبینانه به اشتغال گفت: نرخهای اعلامی بیکاری الزاماً تصویر واقعی بازار کار نیست و آمار اشتغال باید بهصورت تفکیکشده و دقیق بررسی شود.
او افزود: اشتغال بدون نقشه راه صنعتی و توسعهای امکانپذیر نیست و باید مشخص شود وضعیت کارخانههای فعال، نیمهفعال و راکد استان چگونه است. عباس صوفی همچنین بر پیوند اشتغال با تحصیلات دانشگاهی و تقویت زنجیره کامل مشاغل خانگی بهویژه برای بانوان تأکید کرد.
سید ابوالحسن مصطفوی رئیس مجمع نمایندگان استان همدان هم با انتقاد از آمارهای غیرواقعی اشتغال گفت: اشتغالهای کوتاهمدت و صرف پرداخت تسهیلات، نباید بهعنوان اشتغال پایدار ثبت شود.
او با اشاره به سهم بالای کشاورزی در اشتغال استان همدان و تأثیر خشکسالی، بر ضرورت حمایت از مشاغل خانگی و ایجاد بازارچههای محلی برای عرضه تولیدات بانوان روستایی تأکید کرد.
آریایینژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم نبود آمار دقیق اشتغال را مانع جدی برنامهریزی و تخصیص بودجه دانست و گفت: بدون دادههای شفاف از نرخ بیکاری، نوع و پایداری اشتغال، امکان دفاع از سهم استانها در اعتبارات ملی وجود ندارد و منابع بهدرستی تخصیص نمییابد.
مدیرکل تعاون- کار و رفاه اجتماعی استان همدان هم با اشاره به تفاوت آمار رسمی با واقعیتهای اجتماعی گفت: کیفیت شغل، پایین بودن درآمد و نا امیدی بخشی از جویندگان کار در نرخ رسمی بیکاری دیده نمیشود.
وهب مختاران افزود: رویکرد امسال اشتغالزایی، حرکت از آمارمحوری به سمت طرحمحوری و اشتغال پایدار است و برای اصلاح شاخصها و ارائه تصویر واقعیتر از بازار کار، نیازمند همراهی مجلس و اصلاح قوانین هستیم.
مهدی وفایی مدیرکل سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان هم ریشه بخش زیادی از مشکلات اشتغال را در قوانین استخدامی دانست و گفت: حقوقهای فعلی پاسخگوی هزینههای معیشت نیست و همین مسئله انگیزه کار را کاهش داده است.