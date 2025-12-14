پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به شرایط حساس منابع آبی در حوضه دریاچه ارومیه گفت: هرگونه برداشت و انحراف غیرمجاز آب از رودخانهها و منابع زیرزمینی، تهدیدی جدی برای احیای دریاچه است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: اولویت اصلی مدیریت آب استان، هدایت منابع آبی موجود به سمت دریاچه و جلوگیری از هدررفت آن در بخشهای مختلف، بهویژه کشاورزی است.
وی با تأکید بر اینکه کنترل مصرف آب تنها با اقدامات اجرایی محقق نمیشود، افزود: همراهی و آگاهیبخشی به بهرهبرداران و کشاورزان نقش کلیدی در عبور از بحران آبی دارد و باید از طریق اطلاعرسانی هدفمند دنبال شود.
استاندار آذربایجانغربی توسعه بیرویه کشاورزی را یکی از چالشهای اساسی مدیریت آب دانست و گفت: کاهش مصرف آب یک مسئولیت مشترک میان دستگاههای اجرایی و مردم است و این مسیر نیازمند تصمیمهای جدی و هماهنگ است.
رحمانی با هشدار نسبت به فضاسازی و شایعهپراکنی در حوزه آب خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از شرایط آبی استان برای ایجاد تنش اجتماعی پذیرفتنی نیست و با چنین رفتارهایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تأمین پایدار آب شرب را از اهداف اصلی اجرای طرحهای سدسازی عنوان کرد و افزود: بارندگیهای اخیر فرصتی برای مدیریت اصولی منابع آبی است که نباید از دست برود.
در این جلسه، آخرین اقدامات مربوط به کنترل مصرف آب، هدایت روانآبها به سمت دریاچه ارومیه و برنامههای نظارتی در بخش کشاورزی بررسی شد.