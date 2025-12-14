به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک رفته که تا پایان نیمه نخست نتیجه با یک گل به نفع شاگردان اوسمار ویرا است.

گل: تیوی بیفوما (پرسپولیس)

کارت قرمز: -

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، سروش رفیعی، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری