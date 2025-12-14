پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تولید آبزیان ایران طی چهار دهه از چند ده هزار تن به بیش از یک میلیون تن رسیده و ایران رتبه نخست تولید قزلآلا در جهان را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رفیعیپور با اشاره به رشد کمنظیر صنعت شیلات و آبزیپروری طی چهار تا پنج دهه اخیر می گوید تولید آبزیان کشور که در دهههای گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تن بود، امروز از مرز یک میلیون تن عبور کرده و ایران با تولید سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن قزلآلا، در جایگاه نخست جهانی قرار دارد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ظرفیت تولید آبزیان کشور فراتر از نیاز داخلی است، افزود: علاوه بر قزلآلا، تولید میگو، ماهیان گرمابی و محصولات حاصل از صید و صیادی نیز به سطحی رسیده که بخش قابل توجهی از آن صادر میشود و نقش مهمی در ارزآوری کشور دارد. انواع میگو، ماهیان دریایی و کنسرو تن ماهی از جمله محصولاتی هستند که به بازارهای مختلف جهانی صادر میشوند.
رفیعیپور با تأکید بر ظرفیتهای توسعهنیافته سواحل شمالی و جنوبی کشور گفت: پرورش ماهی در قفس و پرورش در دریا از مهمترین محورهای توسعه صنعت شیلات است و برآوردها نشان میدهد امکان تولید بیش از هزار تن ماهی در همین دریاها وجود دارد؛ محصولاتی که بهطور کامل قابلیت صادرات دارند و بازارهای جهانی آمادگی پیشخرید آنها را اعلام کردهاند.
وی توسعه پایدار آبزیپروری را وابسته به رعایت الزامات بهداشتی دانست و گفت: هرگونه افزایش تولید باید همزمان با رعایت استانداردهای بهداشتی انجام شود تا پایداری تولید تضمین شود. سازمان دامپزشکی کشور در کنار سازمان شیلات، نظارت و حمایت بهداشتی از این روند را با جدیت دنبال میکند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به پیشرفت صنایع تبدیلی و تکمیلی تصریح کرد: امروز محصولات آبزی ایران با بستهبندی و برند ایرانی در بازارهای جهانی عرضه میشود و بسیاری از کشورها این محصولات را با نشان جمهوری اسلامی ایران خریداری میکنند.
وی افزود: محصولات آبزی کشور به اروپا، آسیای میانه، روسیه، کشورهای شرق آسیا و دیگر بازارهای هدف صادر میشود و تمامی مجوزهای بهداشتی صادرات این محصولات از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر میشود.
رفیعیپور در پایان با اشاره به دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه تولید مولد، بچهماهی و پستلارو گفت: طی چهار دهه گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در این حوزهها حاصل شده که افق روشنی برای توسعه اقتصاد دریامحور کشور ترسیم میکند.