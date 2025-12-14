معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: در هفته پژوهش ۳۰۰ اثر در نمایشگاه دستاورد‌های علمی و پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام نجف لک زایی افزود: محصولات جدید امسال شامل مجلات، نرم افزار ها، دانشنامه‌ها دایره المعارف‌های جدید و فرهنگ نامه‌های جدید رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: یازدهمین نمایشگاه دستاورد‌های علمی و پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پردیسان قم از ۲۳ تا ۳۰ آذرماه برپاست.

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تمام آثار پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام برپا است گفت: علاقه‌مندان به آثار علمی می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ از دستاورد‌های پژوهشی جدید دیدن کنند.

حجت الاسلام لک زایی افزود: امسال برای نخستین‌بار دانش نامه قرآنی در سه جلد، احادیث سیاسی کافی در دو جلد، و نسخه جدید نرم افزار درس پژوهی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری ۱۰۰ مرکز علمی و حوزوی هم رونمایی خواهند شد.