سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش حدود ۲۰۰۰ صندلی به ناوگان عملیاتی کشور خبر داد و تأکید کرد که این دستاورد، نتیجه مستقیم بازیابی هواپیماهای زمین‌گیر، ورود موفق تجهیزات تأیید شده و بهره‌برداری حداکثری از شبکه تعمیر و نگهداری داخلی در سایه تحریم‌هاست.

ابوذر شیرودی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: ظرفیت صندلی‌های پروازی کشور شاهد افزایش قابل توجهی معادل ۲۰۰۰ صندلی بوده است.

وی این عدد را نشانه‌ای از بهبود سطح عملیاتی ناوگان و اثبات توانمندی صنعت هوانوردی ایران در مواجهه با محدودیت‌های بین‌المللی دانست.

شیرودی با رد این نکته که این افزایش صرفاً یک آمار باشد، تصریح کرد: «تنها صندلی‌هایی ارزش دارند که قابلیت پرواز ایمن و قابل اتکا را در آسمان داشته باشند. توسعه صنعت هوایی کشور تحت هیچ شرایطی به بهای زیر پا گذاشتن بالاترین استانداردهای ایمنی نخواهد بود.» وی نقش حمایتی وزیر راه و شهرسازی را در تحقق این هدف حیاتی خواند.

سرپرست سازمان هواپیمایی در تشریح مکانیزم‌های دستیابی به این ظرفیت جدید، به سه مسیر اصلی اشاره کرد:

۱. بازگشت به خدمت: تسریع در تعمیرات و بازگرداندن هواپیماهایی که به دلیل تأخیر در تأمین قطعات زمین‌گیر شده بودند.

۲.تأمین هوشمند: ورود موفق هواپیماهای جدید از مسیرهای تأمین مورد تأیید سازمان.

۳. بهره‌وری ناوگان: افزایش چشمگیر در ضریب بهره‌برداری از هواپیماهای عملیاتی موجود.

شیرودی مهم‌ترین پشتوانه این دستاورد را سرمایه انسانی متخصص داخلی و شبکه قدرتمند تعمیر و نگهداری (MRO) کشور دانست. او تأکید کرد که در دهه‌های اخیر، این توان بومی بوده است که توانسته استقلال صنعت هوانوردی را در برابر تحریم‌ها حفظ کند و مسیر توسعه را هموار سازد. وی در پایان، این رویداد را پیامی مبنی بر پویایی صنعت هوایی کشور و حرکت جدی در مسیر بازسازی زیرساخت‌ها عنوان کرد.