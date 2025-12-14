به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمدپور" گفت: ماموران دايره مبارزه با قاچاق کالا اين فرماندهي هنگام کنترل خودروهاي عبوري محور"بم-کرمان"يک دستگاه کاميون حامل بار را جهت بررسي متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از اين کاميون2500 کيسه برنج 10کيلويي که بدون هيچ گونه مجوز قانوني از چابهار بارگيري و به سمت تهران در حال انتقال بود، کشف شد.

فرمانده انتظامي بم با بيان اينكه کارشناسان ارزش اين محموله را40 ميليارد ريال برآورد كرده‌اند، گفت: در اين خصوص يک متهم دستگير و جهت سير مراحل قانوني به اداره تعزيرات حکومتي معرفي شد.