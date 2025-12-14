پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با هدف ارتقای بهداشت محلات بازآفرینی شهری، طرح توسعه شبکه فاضلاب و زیرساختهای پایدار اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: توسعه شبکه فاضلاب و ایجاد زیرساختهای پایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری، گامی اساسی در ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار میرود.
پیمان آرامون اظهار داشت: محلات هدف بازآفرینی شهری فاقد شبکه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، پیرانشهر، سردشت، مهاباد و قرهضیاالدین شناسایی شدند.
وی ادامه داد: این طرح در محلات اسلام آباد، جلوچاپان، جمشید آباد، بیگ جوان، گرده سور، ماراغان، پشت تپ و انتهای خیابان حقیقی از محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجانغربی اجرایی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در راستای اجرای برنامههای بازآفرینی شهری، توجه به ارتقای سطح بهداشت عمومی در محلات هدف بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه شهری مورد تأکید قرار گرفته است.
آرامون افزود: توسعه زیرساختهای پایدار در کنار بازآفرینی کالبدی محلات، به تقویت هویت شهری و ایجاد محیطی سالم و ایمن برای ساکنان منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: این اقدامات بخشی از برنامه جامع بازآفرینی شهری است که با هدف ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای خدمات عمومی و افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه شهری دنبال میشود.