به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مراسم تجلیل از قضات صادرکننده آرای سبز در ارومیه، با تأکید بر نقش مؤثر قوه قضائیه در صیانت از محیط‌زیست گفت: بدون حمایت دستگاه قضایی، تحقق مأموریت‌های حفاظتی سازمان ممکن نیست و محیط‌بانان در سایه حمایت قضات با اطمینان بیشتری وظایف خود را انجام می‌دهند.

سید امیر حسین شمس با اشاره به روند رو به رشد صدور آرای سبز در کشور، استان آذربایجان غربی را یکی از استان‌های پیشرو و الگو در این حوزه دانست و افزود: حجم و کیفیت آرای سبز صادره در این استان نشان‌دهنده نگاه مسئولانه و ارزش‌مدار قضات به مقوله محیط‌زیست است.

وی ضمن قدردانی از ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان و قضات این مجموعه، صدور آرای سبز را ابزاری مؤثر در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی، ساماندهی فعالیت‌های معدنی، حفاظت از تالاب‌ها و صیانت از هوای پاک عنوان کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده با پشتوانه قضایی، نقش مهمی در کاهش تخلفات زیست‌محیطی داشته است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان، با تشکر دوباره از قضات استان، همراهی و حمایت دستگاه قضایی را پشتوانه‌ای جدی برای استمرار و تقویت اقدامات حفاظتی سازمان دانست