پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ دی، از سه شنبه ۲۵ آذر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح سه شنبه ۲۵ آذر از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.‌

پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه شنبه ۲۵ آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.‌لازم به ذکر است از ساعت از ساعت ۱۴ سه شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.‌

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.