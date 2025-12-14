پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به تأمین برق پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرستانهای استان تهران گفت: برق رسانی به ۲۵۰۵ واحد دیگر تا پایان سال انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اکبر حسنبکلو» با تشریح سیاستهای وزارت نیرو در حوزه برقرسانی به روستاها و عشایر گفت: در استان تهران حدود ۷۲۴ روستای برقدار داریم و تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار تحت پوشش شبکه قرار گرفتهاند. حتی در مواردی که تعداد خانوارها از حد نصاب لازم کمتر است، با هماهنگیهای به عمل آمده، برقرسانی انجام شده و اخیراً یک روستای جدید در شهرستان ری نیز در مسیر برق رسانی قرار گرفته است.
وی افزود: برای تأمین برق عشایر استان که محل ثابتی برای سکونت ندارند، سامانههای سبک و قابل حمل خورشیدی تهیه شده و تا کنون ۳۷۰ سامانه تحویل داده شده است و پیش بینی میشود تا پایان سال تعداد سامانهها به ۷۰۰ عدد برسد.
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، ۵۸۸ سامانه خورشیدی برای روستاها و عشایر پیشبینی شده بود که ۲۰۰ سامانه در نیمه نخست سال تحویل داده شد و مابقی در نوبت تحویل قرار گرفتهاند.
حسنبکلو با اشاره به طرحهای توسعهای شرکت در حوزه بهینهسازی مصرف برق گفت: در زمینه هوشمندسازی شبکه و کنترل مصرف برق، تاکنون ۵۰۶ پست ولتاژ اولیه خارج از شهرکهای صنعتی کنترلپذیر شدهاند و کنترلپذیری حدود ۶ هزار پست عمومی در دستور کار قرار دارد که ۱۵۰۰ دستگاه آن هماکنون در حال اجراست. علاوه بر این، با نصب لیمیتر بر روی کنتورهای مشترکان پرمصرف، استفاده آنها از حد مجاز مصرف محدود شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: همچنین تفاهمنامهای برای جایگزینی چراغهای پرمصرف معابر و جادهها با چراغهای کممصرف به تصویب رسیده است. با اجرای این طرح و جایگزینی روشنایی و نصب چراغهای کممصرف، امکان تأمین نزدیک به ۱۰۰ درصد روشنایی معابر فراهم میشود و میزان نور استاندارد و حتی بالاتر از استاندارد در نظر گرفته شده است. مصرف برق این روشنایی پس از اجرای طرح به حدود ۱۲۵ گیگاوات ساعت کاهش خواهد یافت.
وی همچنین به توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: در استان تهران هماکنون ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال بهرهبرداری است و تا پایان سال ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به ۲۰۰ مگاواتافزایش خواهد یافت. علاوه بر این، ۱۲۰۰ مدرسه و ۱۲۰۰ مسجددر استان تهران در برنامه تجهیز به صفحههای خورشیدی قرار دارند که اقدامی بیسابقه در کشور است.
حسنبکلو با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات گفت: با حمایت استانداری، وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر، تمامی اقدامات لازم برای بهبود خدمات برقرسانی، بهسازی شبکههای روستایی و توسعه سامانههای خورشیدی در استان تهران انجام میشود تا خدمات پایدار و با کیفیت به تمامی مشترکان ارائه شود.