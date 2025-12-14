



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "علیرضا نگهبان" بیان کرد: ماموران گشت یگان امداد پاسارگاد حین گشت زنی فعال و هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت که در کنار خیابان ایستاده بود مشکوک و جهت بررسی وارد عمل شدند.

وی افزود: راکب و ترک نشین موتورسیکلت به محض رویت ماموران قصد متواری شدن از محل را داشته که با هوشیاری و اقدام به موقع ماموران موتورسیکلت متوقف و راکب و ترک نشین نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با بیان اینکه مأموران در بررسی‌های اولیه و استعلام پلاک از سامانه پلیس آگاهی مطلع شدند که موتورسیکلت مذکور سابقه سرقت از کلانتری ۱۹ بوستان شهرستان شیراز دارد، تصریح کرد: متهمین پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.