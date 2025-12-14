پخش زنده
جشن ازدواج دانشجویی ۴۱ زوج دانشجوی دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان عصر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین صفوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان در جشن ازدواج دانشجویی ۴۱ زوج دانشجوی دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان که عصر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد با بیان اینکه بر اساس آمارها؛ ازدواج دانشجویی در بین همه ازدواجها با ثباتترین نوع ازدواج است، گفت: در کنار ترویج ازدواج آگاهانه ، آسان و پایدار دفتر همسران را برای یافتن زوجهای مناسب امروز در دانشگاه افتتاح کردیم.
مجتبی ملکی چوبری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت ازدواج و جوانی جمعیت گفت: ازدواج به موقع میتواند نقش مهمی در پایداری خانواده و تقویت جوانی جمعیت ایفا کند و خداوند نیز در این مسیر یازی بخش است و مسئولان نیز باید در این زمینه از جوانان حمایت کنند.
زوجهای دانشجو علاوه بر دریافت هدایای مادی قرار است فردا به مشهد مقدس اعزام شوند.