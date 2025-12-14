پخش زنده
امروز: -
استاندار خطاب به بانوان مدیر در استان مرکزی: شما مامور هستید زمینه حضور بیشتر بانوان در عرصههای مختلف را فراهم کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در نشست با بانوان فعال در عرصههای مدیریتی استان ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بانوان در عرصههای مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی و نقش محوری آنها در خانواده گفت: ماموریت شما بانوان این است تا زمینه حضور بانوان در عرصههای مختلف را بیشتر فراهم کنید.
مهدی زندیه وکیلی افزود: نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و باید از ظرفیت آنها بیشتر استفاده شود و زمینه را برای حضور آنان در عرصههای مختلف فراهم شود.
او منابع انسانی را مهمترین سرمایه توسعه دانست و به حضور بانوان فرهیخته در استان اشاره کرد و گفت: در استان مرکزی هیچ محدودیتی برای بکارگیری بانوان وجود ندارد و برای اینکه در رده مدیریتی از بانوان بیشتر استفاده شود بانوان مدیر باید زمینه را برای حضور بیشتر در عرصههای مختلف فراهم کنید.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هم با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت: در این نشست در خدمت ۶۵ نفر از مدیران زن استان بودیم که اغلب آنها در دولت چهاردهم در ردههای مدیران ارشد، مدیران پایه و میانی منصوب شدند.
پروین فتحزاده افزود: آنچه قابل توجه است در رویکرد دولت چهاردهم توجه ویژه دولت به تاثیرگذارتر شدن نقش بانوان در سیستم اجرایی کشور و همچنین در تمام حرکتهای پیشرفتی و توسعه کشور است.
او پیشرفت جامعه را منوط به حضور مردان و زنانی در عرصههای مختلف دانست و گفت: خدا را شکر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اعتلای حضور بانوان در عرصههای مختلف روبهرو هستیم و در دولت چهاردهم هم این حضور تلألو بیشتری پیدا کرده است.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری افزود: امسال شاهد درخشش ویژه بانوان در حوزه ورزش بودیم که در سطح بین المللی درخشش خاصی داشتند و این نشان داد هر کجا بانوان فضایی برای فعالیت فراهم شود درخشش یژهای خواهند داشت.
مفتحزاده گفت: البته برای بانوان آن چیزی که بسیار مهم است جایگاه خانواده است که به عنوان تحکیم خانواده از آن یاد میشود و جامعه رشد خود را مدیون خانواده است.
او با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب شاهد درخشش بانوان در عرصههای مختلف سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هستیم، افزود: امیدواریم در استان مرکزی هم جایگاه و تاثیرگذاری بانوان بیش از پیش اعتلا یابد.
در پایان از بانوان فعال در عرصههای مدیریتی تجلیل شد.