به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نتایج آزمایشگاهی دستگاه را قابل توجه و آماده آزمایش بالینی و ورود به عرصه سلامت کشور دانست.

محمد حسین وفایی که تخصص اصلی اش در حوزه مهندسی برق و ساخت تجهیزات الکترونیکی است، تاکید کرد: این دستگاه مجهز به دوربین دیجیتال بسیار خاص و پیشرفته است که قادر است در یک ثانیه ۵۶۰ تصویر از چشم مراجعه کننده بگیرد واین تصاویر از طریق رابط نرم افزاری به نمایشگر دستگاه منتقل می‌شود و در ادامه با نرم افزارهای خاص پردازش تصاویر صورت خواهد گرفت و خروجی آن برای پزشکان بصورت گراف و نمودارها است.

وی اضافه کرد: در این نمودارها نقطه خیره شدن چشم برای پزشک قابل تشخیص شده است، اینکه در زمان مدنظر نظر تمرکز چشم روی چه چیزی و به چه صورت بوده؛ و با منحنی تغییرات چشم و بررسی آن نشان می دهد که چشم چه مقدار با تصویری که مشاهده کرده هماهنگ است، دستگاه امکانی فراهم کرده که اطلاعات دنبال شده از چشم مراجعه کننده بطور دقیق در اختیار پزشک قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: منبع نور مادون قرمز و فیلتر مادون قرمز مدنظر در طراحی این دستگاه به کار گرفته شده تا دستگاه بطور دقیق نور را روی چشم فرد متمرکز کند و فیلتر مادون قرمز که برای بازتایش هم اهمیت دارد و در نهایت خروجی در قالب داده ی دیجیتال وارد شبکه کامپیوتری با قابلیت‌های خاص و گرافیک بالا خواهد شد. علاوه براینها برای متمرکز کردن به لنز خاص نیاز داریم، ابزارآلات تنظیم ارتفاع و نرم افزار رابط کاربری که فرآیند کالبیراسیون و مدیریت آزمایش ها و مشاهده نتایج را برای ما ممکن سازد.

وی با تاکید براینکه قابلیت مهم دستگاه این است که نقطه خیره شدن را محاسبه و تغییرات را مشخص و ترسیم می‌کند، اضافه کرد: کاربرد این دستگاه در چند حوزه مهم حوزه علوم اعصاب و برخی از اختلال‌های مغز و اعصاب از جمله پارکینسون یا ای دی اچ دی و مواردی از این قبیل است که در مورد این بیماران این دستگاه و نرم‌افزار برای تشخیص به پزشک کمک زیادی خواهد کرد.

وفایی افزود: همچنین این دستگاه در علوم شناختی قابلیت کاربرد دارد بویژه در بررسی آزمایش های میزان دقت و تمرکز و توجه کمک کننده است و نشان خواهد داد فرد در چه زمانی و با چه روندی این کارها را می‌تواند انجام دهد.

وی گفت: در حوزه علوم شناختی نیز با توجه به اینکه ارتباط نزدیکی بین روند حرکتی چشم ما با پردازش‌های مغزی ما وجود دارد، این دستگاه قابلیت استفاده دارد و روند تغییرات چشم و الگویی که فرد دارد را بررسی و ارائه می‌کند. سومین کاربرد مهم این دستگاه هم این است که اصولا بیماران یک عکس پزشکی را جاهای مختلف برای پزشکان و بیمارستان ارائه می‌کنند، این دستگاه قابلیتی دارد که تشخیص را براساس تحلیل از قسمت‌های مختلف سیگنال نشان خواهد داد.