زعفران این گیاه خوش عطر و بو و البته گران قیمت در ۲۶ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان جعفرآباد و بخش سلفچگان در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، رئیس جهاد کشاورزی سلفچگان با اشاره به عملکرد حدود ۵ کیلو زعفران از هر هکتار در قم گفت: تغییر الگوی کشت از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است که با توجه به کم آب بر بودن و بهرهوری اقتصادی بالا زعفران یکی از گزینههای مناسب برای کشت در برخی روستاهای استان است.
محمد مهدی سرکویه افزود: ۲۶ هکتار از زمینهای کشاورزی استان زیر کشت زعفران است.
برداشت زعفران از آبان در قم آغاز شده و تا پایان آذر ادامه دارد.