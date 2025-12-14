پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:سطح عمومی قیمت ها در ۴۸۰ قلم آماری استان کمتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه ی ستاد تنظیم بازار استان گفت:بر اساس ۱۲ گروه کالایی و ۴۸۰ قلم آماری مشخص شد در کدام گروه کالایی یا اقلام تورم بالا داریم و در این گزارش مشخص شد سطح عمومی قیمت ها در لرستان کمتر از میانگین کشوری است.
امید امیدی شاه آباد افزود : با اطلاعات مفید این گزارش که قیمت ها را به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه جمع آوری می کنند، گزارش بسیار جامعی در زمینه تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه تهیه شده که در این زمینه بر ضرورت نظارت هدفمند بازار تأکيد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تأکید کرد: در خصوص بازار شب یلدا هم برنامه ی نظارتی ویژه ای از طریق دستگاه های مربوطه در حال اجراست تا اقلام مورد نیاز با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی بیان کرد: طرح نظارتی شب یلدا از طریق اداره کل تعزیرات در حال اجراست و واحدهای پرتخلف در این طرح، پلمب خواهد شد.