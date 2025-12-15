به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمدرضا نقدی» در تحلیل تأثیر افکار عمومی آمریکا بر روند‌های انتخاباتی این کشور، اظهار داشت: شواهد نشان می‌دهد که معادلات سنتی حمایت بی‌قید و شرط نامزد‌های ریاست‌جمهوری آمریکا از رژیم صهیونیستی در حال تغییر است.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به سنت چند دهه‌ای حضور نامزد‌های آمریکایی در اجلاس آیپک و اعلام وفاداری به آن، افزود: منحنی رو به بالای محبوبیت و حمایت از فلسطین و تسریع روند افزایش نفرت از رژیم صهیونیستی در افکار عمومی رأی‌دهندگان آمریکایی، که در انتخابات اخیر شهرداری‌ها در ایالت‌های مختلف، خود را نشان داد، بیانگر آن است که معادلات عوض شده است؛ به‌ویژه آنکه تداوم جنایات رژیم در کشتار فلسطینی‌ها، محاصره غذایی، قطع مسیر انرژی در سرمای زمستان، شهرک‌سازی در اراضی فلسطینیان و... دارد به این روند محبوبیت از فلسطین و نفرت از صهیونیست‌ها دامن می‌زند.

سردار نقدی در خصوص اقدامات دولت آمریکا برای کنترل فضای عمومی عنوان کرد: هرچند دولت آمریکا تلاش زیادی می‌کند که با محدودسازی فضای مجازی و تطمیع اینفلوئنسرها، افکار عمومی را دستکاری کند، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این تلاش‌ها اثری ندارد. موج تنفر از صهیونیسم در جهان آن‌قدر بلند است که با این اقدامات، پنهان‌شدنی نیست و هر روز بیشتر می‌شود.

وی همچنین درباره تأثیر اقدامات رژیم صهیونیستی بر وجهه بین‌المللی صهیونیسم گفت: افراطی‌گری نتانیاهو، صهیونیسم بین‌الملل را ذلیل کرده است. اگر آمریکایی‌ها فکری به حال نتانیاهو و توقف خشونت‌های باند جنایتکار او نکنند، با ادامه این روند قطعاً طی سال آینده نفرت از رژیم و محبوبیت فلسطینی‌ها به سطح بالاتری خواهد رسید؛ در این‌صورت، کاندیدا‌های دور بعد ریاست‌جمهوری آمریکا این بار مجبور خواهند شد تا جای ممکن از آیپک فرار کنند، زیر بار حضور در آن نروند و برای رای‌آوری به شعاردادن برای نجات فلسطین تن دهند.