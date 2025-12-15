به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اسکندر مومنی وزیر کشور برای حضور در اجلاس شهرداران مراکز استان ها تا ساعتی دیگر وارد گرگان می شود.

دیدار با آیت الله نورمفیدی ، شرکت در مراسم افتتاح متمرکز ۷ مدرسه و یک اردوگاه دانش آموزی و بهره برداری از ۲ مزرعه خورشیدی ۳ مگا واتی در روستاهای چن سبلی و آق قبر از دیگر برنامه های وزیر کشور در گلستان است.

مومنی در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان ، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام خواهد کرد.