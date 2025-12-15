پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور برای حضور در اجلاس شهرداران مراکز استان ها تا ساعتی دیگر وارد گرگان می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اسکندر مومنی وزیر کشور برای حضور در اجلاس شهرداران مراکز استان ها تا ساعتی دیگر وارد گرگان می شود.
دیدار با آیت الله نورمفیدی ، شرکت در مراسم افتتاح متمرکز ۷ مدرسه و یک اردوگاه دانش آموزی و بهره برداری از ۲ مزرعه خورشیدی ۳ مگا واتی در روستاهای چن سبلی و آق قبر از دیگر برنامه های وزیر کشور در گلستان است.
مومنی در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان ، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام خواهد کرد.