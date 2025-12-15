مسابقه اقتصادی «اِکونو» با حضور ۷۰ شرکت‌کننده در قالب تیم‌های سه‌نفره و رقابتی دوساعته به همت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، اولین رویداد اِکونو باهدف آموزش مفاهیم اقتصادی و تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری با حضور ۷۰ شرکت‌کننده و همراهی ۲۰ نفر از عوامل اجرایی اجرا شد.

شرکت‌کنندگان مسابقه در قالب تیم‌های سه‌نفره و طی یک رقابت دوساعته، با خرید و حل سؤالات تحلیلی و استراتژیک در سه سطح آسان، سخت و شانسی در جهت دستیابی به افزایش سرمایه با حمایت و راهبر علمی دکتر محمدعلی گرجی، استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع رقابت کردند.

در حاشیه این مسابقه سوددهی سپرده‌های بانکی، خریدوفروش سؤالات، مواجهه با چالش تورم و انتخاب سؤالات تصادفی با ریسک بالاتر، نقش مهمی در سنجش قدرت تصمیم‌گیری، تقویت سواد مالی، مدیریت زمان، مدیریت بحران، تفکر تحلیلی و استراتژیک داشت.