فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی لوژسواری در پارک سیتی آمریکا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابتها به این شرح اعلام شد:
* انفرادی: (مجموع زمانی دو ران)
۱- یوناس مولر از اتریش ۱:۲۹:۶۴۰ دقیقه
۲- مکس لانگن هان از آلمان ۱:۲۹:۸۹۷،
۳- لئون فلدرر از ایتالیا ۱:۳۰:۱۴۸
- در رده بندی کلی انفرادی پس از مرحله دوم از ۹ مرحله فصل، یوناس مولر از اتریش با ۱۸۵ امتیاز صدرنشین شد و مکس لانگن هان از آلمان با ۱۵۵ امتیاز دوم و فلیکس لُخ از آلمان با ۱۴۶ امتیاز سوم هستند.
* دو نفره: (مجموع زمانی دو ران)
۱- آلمان دو (تونی اگرت و فلوریان مولر) ۱:۲۶:۲۲۲ دقیقه
۲- آمریکا (زاکاری دی گرگوریو و سین هولاندر) ۱:۲۶:۲۷۳،
۳- ایتالیا (ایوان ناگلر و فابین مالی یر) ۱:۲۶:۳۵۶
- در رده بندی کلی دو نفره پس از مرحله دوم از ۹ مرحله فصل، تیم اتریش یک با ۱۶۰ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای آلمان دو با ۱۵۰ و آلمان یک با ۱۳۱ امتیاز دوم و سوم هستند.