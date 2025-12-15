به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

* انفرادی: (مجموع زمانی دو ران)

۱- یوناس مولر از اتریش ۱:۲۹:۶۴۰ دقیقه

۲- مکس لانگن هان از آلمان ۱:۲۹:۸۹۷،

۳- لئون فلدرر از ایتالیا ۱:۳۰:۱۴۸

- در رده بندی کلی انفرادی پس از مرحله دوم از ۹ مرحله فصل، یوناس مولر از اتریش با ۱۸۵ امتیاز صدرنشین شد و مکس لانگن هان از آلمان با ۱۵۵ امتیاز دوم و فلیکس لُخ از آلمان با ۱۴۶ امتیاز سوم هستند.

* دو نفره: (مجموع زمانی دو ران)

۱- آلمان دو (تونی اگرت و فلوریان مولر) ۱:۲۶:۲۲۲ دقیقه

۲- آمریکا (زاکاری دی گرگوریو و سین هولاندر) ۱:۲۶:۲۷۳،

۳- ایتالیا (ایوان ناگلر و فابین مالی یر) ۱:۲۶:۳۵۶

- در رده بندی کلی دو نفره پس از مرحله دوم از ۹ مرحله فصل، تیم اتریش یک با ۱۶۰ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های آلمان دو با ۱۵۰ و آلمان یک با ۱۳۱ امتیاز دوم و سوم هستند.