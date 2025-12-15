به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در نشست شورای مسکن شهرستان ورزنه، تأمین زمین برای افراد واجد شرایط ثبت‌نام شده بررسی و بر تکمیل و آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن و رفع مشکلات خدمات‌رسانی به طرح‌ها تأکید شد.

در این نشست همچنین اجرای طرح‌های زیرساختی و راهسازی بررسی و تکمیل محور ورزنه–ندوشن یزد، تعریض محور‌های ورزنه–اژیه، ورزنه–حسن‌آباد و ورزنه–گردنه ملااحمد نائین اولویت‌بندی، تأمین اعتبار و اجرای طرح‌ها تصویب شد.

همچنین در بازدید شهاب ثابت‌راسخ فرماندار ورزنه از طرح نهضت ملی مسکن و شهرک قائمیه، بر تکمیل آماده‌سازی، خدمات‌رسانی و رفع موانع و تسریع در تعریض جاده‌های دسترسی تأکید قرار شد.

در دیدار فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان با کیانی، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان هم واگذاری زمین برای ساخت ستاد فرماندهی انتظامی، ۴۸ واحد مسکونی سازمانی، ساختمان کلانتری و ناحیه مقاومت بسیج سپاه تصویب شد. همچنین بر پیگیری اختصاص ۵ هکتار زمین برای ساخت یگان تکاوری کویر از طریق امور اراضی و منابع طبیعی استان تاکید شد.