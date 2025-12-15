به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری شهرستان‌های تابعه به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و معتادان موادمخدر، طرح آرامش در شهر در مناطق آلوده و جرم خیز را اجرایی کردند.

سرهنگ جودکی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده میدانی مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی محل‌های شناسایی شده را بازرسی کردند.

او گفت: مأموران در سطح استان پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی کردند و مقدار ۱۷۲ کیلو ۷۱۲ گرم انواع موادمخدر کشف و همچنین تعداد ۲۳۳ نفر معتاد، خرده فروش، توزیع کننده، قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.



