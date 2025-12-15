

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی و معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد، پویش «یلدای مهربانی» با هدف ترویج فرهنگ همدلی، حمایت از نیازمندان و ایجاد لحظاتی سرشار از امید و شادی برای خانواده‌های تحت حمایت، همزمان با شب یلدا در سراسر استان اجرا می‌شود.

در این پویش، مردم نیکوکار می‌توانند با مشارکت‌های نقدی خود، در تأمین بسته‌های معیشتی و کمک به خانواده‌های نیازمند سهیم شده و گرمای مهربانی را در بلندترین شب سال به خانه‌های آنان هدیه کنند.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این حرکت انسان‌دوستانه می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری

۸۸۷۷۰۳۵#

یا واریز کمک‌های نقدی به شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۸۱-۳۶۷۷-۷۷۷۷

و همچنین با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۵ اقدام کنند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از همراهی و اعتماد همیشگی مردم خیرخواه قدردانی کرده و امیدوار است با تداوم این مشارکت‌ها، لبخند مهربانی در دل خانواده‌های نیازمند ماندگار شود.