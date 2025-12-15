به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفند فروش زمین از طریق فضای مجازی و حقیقی اقدام به کلاهبرداری از وی کرده، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته وی کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی در این رابطه یک نفر کلاهبردار را شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهم دستگیر شد.

سرهنگ صادقی افزود: متهم در بازجویی‌های انجام شده به بزه انتسابی جعل اسناد و کلاهبرداری به ارزش هفت میلیارد ریال اعتراف کرد که وجه کلاهبرداری شده به مال باخته تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد؛ از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.