رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تاکنون حدود ۶۷ هزار نفر ثبتنام خود را در کاروانهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ نهایی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رشیدیان در نشست شورای مدیران این سازمان، با اشاره به استقبال زائران از ثبتنام، گفت: نرمافزارهای عملیات حج بر اساس آسیبشناسی میدانی از تجربیات حجهای سالهای گذشته بهروزرسانی خواهند شد تا زائران و عوامل اجرایی بتوانند با کمترین اختلال از خدمات بهرهمند شوند.
رشیدیان افزود: نسخه جدید نرمافزار و اپلیکیشن تلفن همراه حج با طراحی سادهتر، سرعت بالاتر و سطح دسترسی متفاوت برای زائران، کارگزاران، مدیران کاروانها و نیروهای ستادی راهاندازی میشود.
وی همچنین از اجرای آموزشهای آنلاین زائران در کنار دورههای حضوری خبر داد و گفت این بستر آموزشی نرمافزاری در ایران و پیش از اعزام فعال خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: شرح وظایف عوامل اجرایی نیز با توجه به دستورالعملهای جدید کشور میزبان و آسیبهای موسم گذشته بازنگری میشود.
گفتنی است، در حج تمتع سال آینده در مجموع ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر زائر و عوامل اجرایی به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.