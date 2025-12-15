به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رشیدیان در نشست شورای مدیران این سازمان، با اشاره به استقبال زائران از ثبت‌نام، گفت: نرم‌افزارهای عملیات حج بر اساس آسیب‌شناسی میدانی از تجربیات حج‌های سال‌های گذشته به‌روزرسانی خواهند شد تا زائران و عوامل اجرایی بتوانند با کمترین اختلال از خدمات بهره‌مند شوند.

رشیدیان افزود: نسخه جدید نرم‌افزار و اپلیکیشن تلفن همراه حج با طراحی ساده‌تر، سرعت بالاتر و سطح دسترسی متفاوت برای زائران، کارگزاران، مدیران کاروان‌ها و نیروهای ستادی راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین از اجرای آموزش‌های آنلاین زائران در کنار دوره‌های حضوری خبر داد و گفت این بستر آموزشی نرم‌افزاری در ایران و پیش از اعزام فعال خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: شرح وظایف عوامل اجرایی نیز با توجه به دستورالعمل‌های جدید کشور میزبان و آسیب‌های موسم گذشته بازنگری می‌شود.

گفتنی است، در حج تمتع سال آینده در مجموع ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر زائر و عوامل اجرایی به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.