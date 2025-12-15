مارک روته دبیرکل سازمان آتلانتیک شمالی، ناتو هشدار داد: «روسیه دم در است» و از اروپائیان خواست همین الان، برای جنگ آماده شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "مارک روته"، دبیرکل ناتو گفت: اروپا با تهدیدی روبروست که جنگ دوران مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها را به یاد می‌آورد. وی که در برلین سخن می‌گفت مدعی شد بسیاری از دولت‌های عضو ناتو، درباره تهدید روسیه، سکوت کرده‌اند.

وی افزود: اروپا به جای سکوت، باید بودجه نظامی و تولید جنگ افزار را بیفزاید، زیرا "ما، آماج حمله بعدی روسیه‌ایم".

به گفته "مارک روته" بسیاری از اعضای ناتو تصور می‌کنند گذار زمان، به نفع ماست، اما چنین نیست. وی تاکید کرد سازمان آتلانتیک شمالی باید آماده شود و تاکید کرد روسیه ممکن است در ۵ سال آینده، از نیرو‌های نظامی علیه اعضای این پیمان استفاده کند و ناتو ناچار شود در نبردی وارد شود که مشابه آن، قاره اروپا را در قرن بیستم، نابود کرد. هشدار دبیرکل ناتو در زمانی ایراد شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نشستی فوری با شرکت رهبران ۳۰ کشور برگزار کرد تا با حمایت از اوکراین، جنگ را در این کشور پایان دهند.

روزنامه دیلی میل پیش‌تر نوشت: دولت‌های اروپایی به این علت به اوکراین کمک می‌کنند، زیرا فکر می‌کنند که امنیت خودشان، در معرض خطر است.

به تازگی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه رهبران اروپایی، سخنان تندی گفت و آنان را افرادی ناتوان در حل مشکلات و پایان دادن به جنگ اوکراین معرفی کرد و در مقابل برخی مقامات اروپایی هم سخنان تندی علیه ترامپ گفتند به نظر می‌رسد آمریکا که با توافق با روسیه اروپائیان را کنار گذاشته است اکنون در پی آن است تا آنجا که امکان پذیر است، بهره مندی اروپا از یارانه‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا را کاهش دهد.