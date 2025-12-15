پخش زنده
رئیس حوزه قضایی بخش بندپی، با ابراز تأسف از وقوع حادثه مسمومسازی دامها در یکی از روستاها گفت: دستور فوری و قاطع برای شناسایی و برخورد قانونی با عاملان صادر شد.
میثم اکبری با ابراز تأسف از وقوع حادثه مسمومسازی دامها در یکی از روستاهای این منطقه، این اقدام را مصداق بارز تعرض به حقوق شهروندی و تهدیدی علیه امنیت عمومی دانست.
وی با بیان اینکه پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده است، افزود: دستورات لازم به نهادهای انتظامی و ضابطان قضائی صادر شده تا در سریعترین زمان ممکن عامل یا عاملان این اقدام شناسایی شوند.
رئیس حوزه قضائی بندپی با تأکید بر جدیت دستگاه قضائی در پیگیری این پرونده، تصریح کرد: با مرتکبان این اقدام مجرمانه بدون هیچگونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.