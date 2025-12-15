پخش زنده
۱۲ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی در شهرستان جیرفت کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با تأکید بر نقش فرهنگ سازی در جوامع محلی در راستای حفاظت و صیانت از مواریثفرهنگی تصریح کرد: در پی گزارش میراثبانان افتخاری از طریق جلب مشارکتهای اجتماعی، ۱۲ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی داوطلبانه به عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی این شهرستان تحویل داده شد.
سرهنگ مجید فاریابی تصریح کرد: این اشیا سفالی و سنگی پس از بررسی کارشناسان باستانشناسی شهر جیرفت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شدهاند.
او با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی استان خاطرنشان کرد:مردم نخستین پاسداران میراثفرهنگی، با شناخت، تعلقخاطر و مسئولیتپذیری به داشتههای تاریخی و هویتی خود، نقشی تعیینکننده در پیشگیری از تخریب، تعرض و آسیب به این آثار دارند و تقویت آگاهی عمومی، آموزشهای محلی و مشارکتدادن جوامع میزبان در برنامههای حفاظتی، ضامن صیانت مؤثر از میراث ارزشمند گذشتگان برای نسلهای آینده خواهد بود.