پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری جیرفت گفت: پروندهای خانوادگی که منشأ بیش از ۱۰ فقره اختلاف حقوقی و کیفری در شهرستان جیرفت بود، با رویکرد صلحمحور دستگاه قضایی مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلمان اعظمی گفت: با تلاش مصلحین قرآنی و شورای حل اختلاف شهرستان، پروندهای با موضوع اختلافات خانوادگی که مبدا شکلگیری بیش از ۱۰ فقره دعوای حقوقی و کیفری شده بود، با رضایت کامل اصحاب دعوا به سازش ختم شد.
وی این اتفاق مثبت را نمادی از توفیق عدالت ترمیمی و گامی مؤثر در جهت کاهش ورودی پروندهها و اطاله دادرسی دانست و افزود: این موفقیت، ظرفیت بالای نهادهای مردمی و ظرفیتهای دینی در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات را آشکار کرد.
رئیس دادگستری جیرفت همچنین گفت: دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش را که ریشه در تعالیم ناب اسلامی دارد، به عنوان یک اولویت و راهبرد کلان دنبال میکند، این رویکرد میتواند گرههای بسیاری از اختلافات، به ویژه در حوزه خانواده را بگشاید.
اعظمی از زحمات مصلحین و حکمین قرآنی، قضات پرونده، اعضای شورای حل اختلاف و همه نهادهای درگیر که در تحقق این پیروزی قضایی- اجتماعی نقش آفرینی کردند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این تجربه مثبت، الگویی برای حل سایر اختلافات باشد.